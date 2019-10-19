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Rusya’da 2 katlı binada yangın: 7 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 12:34 | Son Güncelleme

Rusya’da bir binada çıkan yangında 6’sı çocuk 7 kişi öldü, 3 çocuk ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Rusya’nın Krasnodar bölgesine bağlı Rostov şehrinde sabaha karşı 2 katlı bir binada çıkan yangın bir anda büyüdü.

Rusya’da bir binada çıkan yangında 6’sı çocuk 7 kişi öldü, 3 çocuk ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Rusya’nın Krasnodar bölgesine bağlı Rostov şehrinde sabaha karşı 2 katlı bir binada çıkan yangın bir anda büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın söndürme çalışmaları saat 10.00’a kadar sürerken binada bulunan en küçüğü 1, en büyüğü 6 yaşında toplam 6 çocuk yanarak öldü. Ayrıca binada bulunan 23 yaşındaki bir kadın da öldü. Binada hala 50 yaşında bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine arama çalışmaları sürerken, alevlerin arasında kalan 3 çocuk hastaneye kaldırıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, hastaneye kaldırılan çocukların durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma yapılırken, binanın ne için kullanıldığı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi. Bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, binada soğutma çalışmaları ve ceset arama çalışmaları devam ediyor.

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