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  4. Rusya’da 2 kişinin koronavirüs taşıdığı tespit edildi

Rusya’da 2 kişinin koronavirüs taşıdığı tespit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 31.01.2020 16:26 | Son Güncelleme

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülke sınırları içerisinde 2 Çin vatandaşında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Rusya, (DHA)- Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülke sınırları içerisinde 2 Çin vatandaşında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya’nın Zabaykalski ve Tümen bölgelerinde 2 Çin vatandaşında koronavirüs tespit edildiğini ve hastaların müşahede altına alındığını belirtti. Öte yandan Golikova, Çin’de yaşayan Rus vatandaşlarının tahliye edileceğini söyledi.
Yerel meyda, Çin’in Hubei bölgesindeki Wuhan kentinde 300, Hubei dışındaki bölgelerde ise 341 Rus vatandaşının yaşadığını duyurdu.

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