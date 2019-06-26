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Rusya’da 24 saatte ikinci büyük deprem

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 12:16 | Son Güncelleme

Rusya’da dün öğlen saatlerinde yaşanan 6.6’lık depremin ardından bu sabah saatlerinde 6.7 şiddetinde deprem meydana geldi.Dün öğle saatlerinde Rusya’ya bağlı Kamçatka Yarımadası’nın doğusunda Bering adalarında bulunan Nikolskoye şehrinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Rusya’da dün öğlen saatlerinde yaşanan 6.6’lık depremin ardından bu sabah saatlerinde 6.7 şiddetinde deprem meydana geldi.
Dün öğle saatlerinde Rusya’ya bağlı Kamçatka Yarımadası’nın doğusunda Bering adalarında bulunan Nikolskoye şehrinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Büyük depremin ardından bölgede 2 ile 6 arasında artçı sarsıntılar kaydedildi. Bölgede acil durum ilan edilirken bu sabah saatlerinde büyük bir deprem daha yaşandı.
Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi tarafından yapılan açıklamada, yine Kamçatka adasında yerin 60 metre derinliğinde 6.7 şiddetinde deprem meydana geldiği açıklandı. Yaşanan depremin ardından ölü ve yaralı olmadığı herhangi bir yıkımın da söz konusu olmadığı açıklandı. Ayrıca yaşanan tsunami tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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