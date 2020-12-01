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Rusya’da 26 yaşlı kadını öldüren seri katil yakalandı

01.12.2020 23:35 | Son Güncelleme:
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Rusya’da 26 yaşlı kadını öldüren seri katil yakalandı

Rusya’da 26 yaşlı kadının ölümünden sorumlu tutulan ve uzun süredir aranan seri katil yakalandı.Rusya’daki Volga Nehri boyunca 12 farklı şehirde toplam 26 yaşlı kadını öldürdüğü iddia edilen ve ‘Volga Manyağı’ olarak bilinen seri katil yakalandı.

Rusya’da 26 yaşlı kadının ölümünden sorumlu tutulan ve uzun süredir aranan seri katil yakalandı.

Rusya’daki Volga Nehri boyunca 12 farklı şehirde toplam 26 yaşlı kadını öldürdüğü iddia edilen ve ‘Volga Manyağı’ olarak bilinen seri katil yakalandı. Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Radik Tagirov‘un Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da yakalandığı belirtilirken, sorguya alınan seri katilin tüm suçlamaları kabul ettiği aktarıldı. İçişleri Bakanlığı, dedektiflerin seri katili ayakkabı izlerinden ve DNA örneklerinden tespit ettiğini belirtti. Seri katilin cinayetlerin büyük çoğunluğunu 2011 ve 2012 yılları arasında işlediğini ifade eden Bakanlık, öldürülen 26 kadının yaşlarının 75 ile 90 aralığında olduğunu açıkladı.

Rus basınında yer alan haberlerde, seri katilin cinayetleri genelde para için işlediği iddia edilirken, işlenen neredeyse tüm cinayetlerde maktulleri boğarak öldürüldüğü yazıldı. Seri katilin, cinayetleri işlediği dairelere sosyal hizmetler personeli veya başka kamu kuruluşlarının çalışanı kılığında girdiği tespit edilirken, sorgusu devam eden seri katilin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

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