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Rusya’da 3 Amerikalı diplomat gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 23:11 | Son Güncelleme

Rusya’da bir trende seyahat eden 3 ABD’li diplomatın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.Rusya’nın Arkhangelsk bölgesinde Nenoksa-Severodvinsk tren yolu hattında hareket eden bir trende seyahat eden 3 ABD’li diplomatın gözaltına alındığı öğrenildi.

Rusya’da bir trende seyahat eden 3 ABD’li diplomatın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
Rusya’nın Arkhangelsk bölgesinde Nenoksa-Severodvinsk tren yolu hattında hareket eden bir trende seyahat eden 3 ABD’li diplomatın gözaltına alındığı öğrenildi. Diplomatların eksik evrak nedeniyle gözaltına alındığı belirtilirken, ABD’li yetkililer ise gözaltına alınan diplomatların iş seyahati sırasında alındığını ve Rusya tarafından açıklama beklediklerini kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı gözaltı ile ilgili ‘prosedüre ve kanunlara uygun’ açıklamasını yaptı.

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