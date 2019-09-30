HABER

Rusya’da 30 farklı milletten çift evlenerek rekorlar kitabına girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 11:40 | Son Güncelleme

Rusya’da yaşayan 30 farklı milletten çift aynı anda nikah yaparak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nin Derbent şehrinde yapılan bir organizasyon ile aynı anda 2 rekor birden kırıldı.

Rusya’da yaşayan 30 farklı milletten çift aynı anda nikah yaparak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.
Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nin Derbent şehrinde yapılan bir organizasyon ile aynı anda 2 rekor birden kırıldı. Derbent şehir belediyesi tarafından organize edilen bir düğünde hepsi ayrı milletlerden olan ve Rusya topraklarında yaşayan 30 gelin ve damat aynı anda evlendi. Düğün tarihi şehrin tarihi kalesi Naryn-Kala’da gerçekleşti. Düğün için büyük bir hazırlık gerçekleştirilirken, nikah töreninde din adamları da hazır bulundu. Dini nikahların ardından Derbent Belediye Başkanı Hizri Abakarov tüm çiftlerin resmi nikahlarını kıydı.
2 alanda rekorlar kitabına girdiler
Gerçekleştirilen nikah töreninde konuşan Derbent Belediye Başkanı Hizri Abakarov, şehirlerinin en eski yerleşim alanlarından olduğunu söyleyerek UNESCO tarafından 2003 yılında Derbent’in dünya mirası listesine alındığını fakat bunun dünyada az bilindiğini söyledi. Bu nedenle artık daha farklı rekor denemeleriyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedeflediklerini söyleyen Abakarov ayrıca Rusya’nın çok uluslu bir ülke olduğunu ve birlikte yaşamayı sürdüreceklerini ifade etti. Gerçekleştirilen nikahların ardından Guiness’in Rusya temsilcisi Aleksey Svistunov, Derbent Belediye Başkanı’na ’30 farklı milletten kişinin aynı anda evlenmesi’ rekoru ve bir düğünü aynı anda 10 binden fazla kişinin izlemesine dair rekorların belgelerini takdim etti.

İsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yattıİsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yattı
Türkiye’yi otostopla gezeceklerTürkiye’yi otostopla gezecekler
Mevsimlik işçilerin çadırı Kaddafi’nin ünlü çadırını aratmıyorMevsimlik işçilerin çadırı Kaddafi’nin ünlü çadırını aratmıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçük Kayra'dan 9 yıl sonra sevindiren haber!

300 ameliyat geçirdi! Sevindiren haber 9 yıl sonra geldi

İzmirli iş adamı paraşüt kazasında hayatını kaybetti

İzmirli iş adamının feci ölümü

Adana'da polis servisine saldırı düzenleyen teröristlerin hücre evi görüntülendi

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

Mardin'de Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Son dakika: Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri saptandı

Çevik kuvvet otobüsünü hedef almışlardı! Kimlikleri belli oldu

Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nda eğitime bir ay ara!

Eğitime ara verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.