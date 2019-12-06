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Rusya'da 50'den fazla kutup ayısı köye yaklaştı, okullara koruma verildi

06.12.2019 05:38 | Son Güncelleme

Rusya'nın kuzeyindeki Rikarpi köyüne 50'den fazla kutup ayısının yaklaşması nedeniyle kamusal alanlardaki tüm etkinlikler iptal edildi, okullara koruma verildi. Uzmanlar Çukotka Özerk Okurugu'ndaki köyün kutup ayılarının istilasına uğramasının arkasında iklim değişikliği olabileceğini söylüyor. Köyün tamamen terk edilmesi ve 700 kişinin başka bir bölgeye yerleştirilmesi tartışılıyor.

Rusya'da 50'den fazla kutup ayısı köye yaklaştı, okullara koruma verildi

Rusya'nın kuzeyindeki Rikarpi köyüne 50'den fazla kutup ayısının yaklaşması nedeniyle kamusal alanlardaki tüm etkinlikler iptal edildi, okullara koruma verildi.

Uzmanlar Çukotka Özerk Okrugu'ndaki köyün kutup ayılarının istilasına uğramasının arkasında iklim değişikliği olabileceğini söylüyor.

Bölgedeki buzulların ayıların avlanmasına olanak sağlayacak büyüklük ve kalınlıkta olmaması nedeniyle hayvanların denizde avlanamayarak karada yiyecek aradığı belirtiliyor.

Bazı uzmanlar ise köyde son yıllarda çok sayıda benzer vaka yaşanması nedeniyle köyün terk edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Ria Novosti'ye konuşan Rikarpi Ayı Denetleme Programı Başkanı Tatyana Minenko, 56 ayı tespit ettiklerini söyledi ve "Aralarında hem yetişkinler hem yavrular var. Dişi ayıların her yaştan yavrusu var" dedi.

Minenko, neredeyse tüm ayıların çok zayıf gözüktüğünü de ekledi.

Ayılar köyün yakınlarında yemek arıyor

Kutup ayıları normalde Rikarpi'nin 2,2 kilometre uzağındaki Schmidt burnunda yaşıyor.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) uzmanı Mikhail Stişov bölgenin mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkla karşı karşıya olduğunu belirtiyor ve ekliyor:

"Buz tabakası ayıların ağırlığını taşıyabilecek seviyede olsaydı en azından bir kısmı denize giderek orada avlanırdı."

Köyün daimi olarak terk edilmesi gerektiğini düşünenler de var

Stişov, ayıların buz tabakasının kalınlaşmasını beklerken bölgedeki köylerde avlandığını söylüyor.

Geçen hafta Kuzeydeki Biyolojik Problemler Enstitüsü Kutup Ayısı Uzmanı Anatoli Koçnev, köyün tamamen terk edilerek 700 köylünün başka bir bölgeye yerleştirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Rus basınına konuşan bölgenin hayvan koruma yetkilisi Yegor Vereşçagin de köylülerin bölgeyi terk etmek istemesi durumunda bir referandum yapabileceğini söylemişti.

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