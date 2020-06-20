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Rusya’da 6 binden fazla orman yangını

20.06.2020 15:10 | Son Güncelleme

Rusya'da son haftalarda görülen orman yangınlarının sayısı 6 bini geçti.

Rusya’da 6 binden fazla orman yangını

9 bin 900 kilometrekarelik bir alan küle döndü.Rusya’da son haftalarda meydana gelen orman yangınlarının sayısı 6 bini geçti. 9 bin 900 kilometrekarelik bir alan küle döndü. Yangınlar Sibirya'nın güneyi, Baykal Gölü bölgesi, ülkenin doğu ucu ve batısında meydana geldi. Yangınlarda evlerin zarar görmediği ve can kaybı yaşanmadığı bildiriliyor.

Rusya Çevre Bakanlığı yangınların yüzde 60'ının insanların dikkatsizliğinden kaynaklandığını açıkladı. Rusya'da kamp ateşi yakmak yaygın ve sevilen bir aktivite. Yakılan kamp ateşinin kontrolden çıkmasına sık sık rastlanıyor. Ayrıca kırsal bölgelerde ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kuru otlar sık sık ateşe veriliyor.

Rus ormancılık makamları binden fazla itfaiye görevlisinin yangınları söndürmek için görev yaptığını söyledi. Ayrıca 30 yangın söndürme uçağıyla havadan müdahale ediliyor. Yangınların itfaiye görevlilerinin ulaşmasının güç olduğu ya da mümkün olmadığı bölgelere de sıçradığı belirtiliyor.

Çevre örgütü Greenpeace'in verilerine göre Rusya'da geçen yıl meydana gelen yangınlarda 150 bin kilometrekarelik bir alan küle döndü.

dpa / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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