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Rusya’da 6 yaşındaki çocuğu büyü için öldüren zanlı, cinayeti nasıl işlediğini anlattı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2019 17:11 | Son Güncelleme

Rusya’da geçtiğimiz günlerde bir anaokuluna giren ve 'sonsuz yaşam büyüsü' için öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren 36 yaşındaki katil zanlısı, polise cinayeti nasıl işlediğini olay yerinde anlattı.

Vahdet AYAZ, (DHA)- Rusya’da geçtiğimiz günlerde bir anaokuluna giren ve 'sonsuz yaşam büyüsü' için öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren 36 yaşındaki katil zanlısı, polise cinayeti nasıl işlediğini olay yerinde anlattı.

Rusya’nın Nenets bölgesindeki Naryan-Mar şehrinde bulunan Shazka Anaokulu’na giren ve o sırada öğlen uykusunda olan 6 yaşındaki Cyril adlı çocuğu öldüren 36 yaşındaki Denis Pozdeev, cinayeti nasıl işlediğini olay yerinde polise anlattı. Öte yandan, Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi, Pozdeev’in anaokuluna girişi ve gözaltına alınışına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini de paylaştı.

‘ÇOCUKLARDAN BİRİNİNİ BABASI SANMIŞLAR’

Paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, Pozdeev’in Shazka Anaokulu’nun giriş kapısına gelerek zili çaldığı ve kapının açılmasıyla içeriye girdiği görülüyor. Ardından merdivenlere yönelen Pozdeev, ikinci kata çıkarak cinayeti işleyeceği, 6 yaşındaki Cyril’in uyuduğu odaya giriyor. Daha sonra polisin olay yerine gelmesiyle Pozdeev, gözaltına alınıyor.

‘CİNAYETİ NASIL İŞLEDİĞİNİ, ANAOKULUNDA ANLATTI’

Polisler, soruşturma kapsamında Pozdeev’i cinayeti işlediği anaokuluna akşam saatlerinde götürerek olayı anlattırdı. Görüntülerde, Pozdeev’in polisler ile birlikte anaokulu bahçesine girdiği ve cinayeti işlediği gün yaptığı gibi ikinci kata çıktı görüldü. Daha sonra çok sayıda yatağın bulunduğu odaya giren Pozdeev, polislere cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

‘SONSUZ YAŞAM İÇİN YAPTIM’ DEMİŞTİ

Cinayetin işlenmesinden birkaç saat sonra polis, Pozdeev’in suçunu itiraf ettiğini açıklamıştı. Yerel medya, Pozdeev’in polise verdiği ifadede, "Bir kitapta, yakınlarım ve benim için sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bu büyünün gerçekleşmesi için de bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediğini belirtmişti.

Polisin soruşturmasının ne kadar süreceği ve Pozdeev’in yargılanma sürecinin ne zaman başlayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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