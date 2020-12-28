HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'da 60 yaş üstündekilerin aşılanmasına başlandı

Rusya'da 60 yaş üstündekilerin aşılanmasına başlandı

28.12.2020 16:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rusya'da 60 yaş üstündekilerin aşılanmasına başlandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bugünden itibaren 60 yaş ve üzerindekilerin aşı olmak için başvurabileceği açıklandı.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de aşı olacağını duyurdu. Aralık başında 60 yaş altı vatandaşlarına kitlesel aşı uygulamasına başlayan Rusya'da pazartesi gününden itibaren ileri yaştakiler de aşı yaptırabilecek. Başkent Moskova'da 60 yaş ve üzerindekilerin koronavirüse karşı aşılanmasına başlandı. Kent idaresi pazartesi gününden itibaren 60 yaş ve üzerindekilerin aşı olmak için başvurabileceğini duyurdu.

Rusya Sağlık Bakanlığı birkaç gün önce Rus aşısı Sputnik V'in 60 yaşın üzerindekilere yapılabilmesi için de onay vermişti. Daha önce 60 yaşına kadar kullanımına izin verilen aşının, ileri yaştaki kişiler üzerindeki etkilerinin ve bu yaş grubundakilere olası yan etkilerinin araştırıldığı açıklanmıştı.

PUTİN DE AŞI OLACAK

Son gelişmelerin ardından 68 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aşı olması mümkün olabilecek. Putin geçen hafta yaptığı açıklamada Sputnik V'in 60 yaşına kadar kullanımına onay verildiği için henüz aşı olamadığını belirtmişti.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada Putin'in aşı olacağını açıkladı. Putin'e ne zaman aşı yapılacağı konusunda tam bir tarih vermeyen Peskov, "Tüm formalitelerin yerine getirilmesini bekliyor" diye konuştu. Peskov ayrıca Putin'in henüz aşı olmamasının Rus aşısına güven konusunda bir etkisi olmadığını savundu.

RUSLARIN YARISINDAN FAZLASI AŞI OLMAK İSTEMİYOR

Piyasa araştırma şirketi Lewada'ın yaptığı güncel bir ankete göre, Rusya'da yaşayan vatandaşların yüzde 58'i koronavirüs aşısı olmak istemiyor. Ankete katılanların yüzde 38'i ise aşı olmaya hazır olduğunu belirtti. Ülkede Sputnik V'in kullanımına ise Ağustos ayı ortasında onay verilmişti.

Rusya'da resmi verilere göre pandeminin başlangıcından bu yana üç milyondan fazla kişiye koronavirüs bulaştı. Ancak birçok vakanın tespit edilmediği ve çok sayıda kişinin doktora gitmediğini belirten uzmanlar gerçek rakamın bunun yaklaşık altı katı olduğunu tahmin ediyor. Ülkede son 24 saatte 27 bin 700 yeni vaka kayıtlara geçti. Bugüne kadar ülkede Covid-19 nedeniyle 55 bin 300 kişi hayatını kaybetti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'yi sevindiren kare! Türkiye'yi sevindiren kare!
Koronavirüs nedeniyle Çin’in ekonomisi 2028’de ABD’yi geçecekKoronavirüs nedeniyle Çin’in ekonomisi 2028’de ABD’yi geçecek
Kola ve muzun ishale iyi geldiği doğru mu?Kola ve muzun ishale iyi geldiği doğru mu?

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!

Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!

Asgari ücret zammı bugün açıklandı!

Asgari ücret zammı bugün açıklandı!

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama

Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama

İBB'deki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

İBB'deki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Diğer Haberler

DSÖ'den dikkat çeken salgın açıklaması

DSÖ'den dikkat çeken salgın açıklaması

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Koronavirüs aşısı olan ilk Türk: Hemşire Zeynep

Koronavirüs aşısı olan ilk Türk: Hemşire Zeynep

Koronavirüs nedeniyle Çin’in ekonomisi 2028’de ABD’yi geçecek

Koronavirüs nedeniyle Çin’in ekonomisi 2028’de ABD’yi geçecek

Trump'ı destekleyen gazeteden 'Deliliği bırak' manşeti!

Trump'ı destekleyen gazeteden 'Deliliği bırak' manşeti!

Rusya'dan Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri yığınak!

Rusya'dan Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri yığınak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.