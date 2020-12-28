Rusya'da 60 yaş üstündekilerin aşılanmasına başlandı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de aşı olacağını duyurdu. Aralık başında 60 yaş altı vatandaşlarına kitlesel aşı uygulamasına başlayan Rusya'da pazartesi gününden itibaren ileri yaştakiler de aşı yaptırabilecek. Başkent Moskova'da 60 yaş ve üzerindekilerin koronavirüse karşı aşılanmasına başlandı. Kent idaresi pazartesi gününden itibaren 60 yaş ve üzerindekilerin aşı olmak için başvurabileceğini duyurdu.

Rusya Sağlık Bakanlığı birkaç gün önce Rus aşısı Sputnik V'in 60 yaşın üzerindekilere yapılabilmesi için de onay vermişti. Daha önce 60 yaşına kadar kullanımına izin verilen aşının, ileri yaştaki kişiler üzerindeki etkilerinin ve bu yaş grubundakilere olası yan etkilerinin araştırıldığı açıklanmıştı.

PUTİN DE AŞI OLACAK

Son gelişmelerin ardından 68 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aşı olması mümkün olabilecek. Putin geçen hafta yaptığı açıklamada Sputnik V'in 60 yaşına kadar kullanımına onay verildiği için henüz aşı olamadığını belirtmişti.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada Putin'in aşı olacağını açıkladı. Putin'e ne zaman aşı yapılacağı konusunda tam bir tarih vermeyen Peskov, "Tüm formalitelerin yerine getirilmesini bekliyor" diye konuştu. Peskov ayrıca Putin'in henüz aşı olmamasının Rus aşısına güven konusunda bir etkisi olmadığını savundu.