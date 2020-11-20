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Rusya’da 7 yaşındaki çocuğu rehin alan istismarcıya operasyon

20.11.2020 17:54 | Son Güncelleme:
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Rusya’da 2 ay önce kaçırdığı 7 yaşındaki çocuğu rehin alan tacizci operasyonla yakalanırken çocuk ise rehin tutulduğu evden kurtarıldı.Rusya’nın Vladimir Bölgesi’ne bağlı Kameshkovsky şehrinde bulunan Gorki Köyü’nde yaşayan 7 yaşındaki bir çocuk 2 ay önce bir gölün yanında otururken kaçırıldı.

Rusya’da 2 ay önce kaçırdığı 7 yaşındaki çocuğu rehin alan tacizci operasyonla yakalanırken çocuk ise rehin tutulduğu evden kurtarıldı.
Rusya’nın Vladimir Bölgesi’ne bağlı Kameshkovsky şehrinde bulunan Gorki Köyü’nde yaşayan 7 yaşındaki bir çocuk 2 ay önce bir gölün yanında otururken kaçırıldı. Çocuk, anne ve babanın şikayeti üzerine bölge polisi tarafından aranmaya başlandı. Rus istihbaratı çocuğun rehin tutulduğu evi, 2 ay sonra tespit etti. Gece yarısı yapılan operasyonda çocuk rehin alındığı evden kurtarıldı. Çocuk istismarcısı ise gözaltına alındı. Operasyonda çocuğa yere konan tabaklarla yemek verildiği, iplerle bağlandığı ve kaçmasına engellendiği anlaşıldı.
Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, çocuğun rehin tutulduğu evin, kendi evinden 20 kilometre uzaklıkta olduğu, çocuğun istismar edildiği ve istismar edilen kişinin ifadesinin alınmasının ardından cezaevine gönderildiği belirtildi. Açıklamanın devamında çocuğun ailesine teslim edildiği ve aynı zamanda psikolojik destek verileceği bilgisi de aktarıldı.

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