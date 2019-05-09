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Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 13:43 | Son Güncelleme

Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 74. yıl dönümünde Moskova’da törenler düzenlendi

Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 74. yıl dönümü Rusya’da törenlerle kutlandı.

Başkent Moskova’da Kızıl Meydan’da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Başbakan Dmitriy Medvedev ve Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in katıldığı törende 13 binden fazla asker yer aldı.

Putin, törende yaptığı konuşmada, geçmişteki savaşların verdiği derslerin hala geçerli olduğunu belirterek, "Silahlı kuvvetlerimizin en yüksek seviyede savaşa hazır olmasını sağlamak için her şeyi yaptık ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Hava şartlarının kötü olması nedeniyle askeri uçak ve helikopterlerin geçişinin iptal edildiği törende, yenileri dahil 130’dan fazla askeri zırhlı araç ve teçhizat sergilendi.

Geçit töreninde, dünyanın tek üçüncü nesil tankı "Armata" ve modernize edilmiş T72 B3 model tankın yanı sıra kısa menzilli balistik füze sistemi "İskender-M", çok namlulu roketatar "Smerç", füze sistemleri "Buk-M2" ve "Top-M2", karadan havaya kısa ve orta menzilli füze uçaksavar topçu sistemi "Pantsir-S" ve hava savunma füze sistemi "S-400", sergilenen ağır silahlar arasında yer aldı.

Askeri araç ve silahların geçidi kıtalararası balistik füze sistemi “Yars”ın gösterilmesiyle son buldu.

Öte yandan, bu yıl törenlerde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, ilk defa, Putin’in geçen yıldan bu yana makam arabası olarak kullanmaya başladığı Rus üretimi "Aurus" marka limuzinin üstü açık modeliyle askerleri selamlaması dikkati çekti.

9 Mayıs Zafer Günü ülkenin diğer şehirlerinde de halkın katılımıyla kutlandı.

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9 Mayıs Zafer Bayramı Rusya

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