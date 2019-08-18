HABER

Rusya’da 91 yaşındaki şoförün kullandığı otobüs duvara çarptı: 2 ölü, 32 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 13:39 | Son Güncelleme

Rusya’nın Perm şehrinde 91 yaşındaki şoförün kullandığı yolcu otobüsünün duvara çarpması konusu 2 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.Rusya’nın Perm şehrinde 91 yaşındaki şoför otobüsün kontrolünü kaybederek bir duvara çarptı.

Rusya’nın Perm şehrinde 91 yaşındaki şoförün kullandığı yolcu otobüsünün duvara çarpması konusu 2 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.
Rusya’nın Perm şehrinde 91 yaşındaki şoför otobüsün kontrolünü kaybederek bir duvara çarptı. Sabah saatlerinde yaşanan kazada otobüste bulunan 34 kişiden 2’si ölürken, 10’u çocuk, 32 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Perm Bölge Valisi Vladimir Vasenin olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayarak, 91 yaşındaki otobüs şoförünün hastaneye sevk edildiğini, sağlık durumu ve mesleki yeterliliği ile ilgili soruşturma açılacağını belirtti.

Rusya güne otobüs kazalarıyla uyandı
Rusya’nın Tula şehrinde gece yarısı yaşanan başka bir trafik kazasında bir otobüs ile minibüs gece saatlerinde çarpıştı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle otobüs ve minibüsteki 11 kişi yaralandı. Otobüste bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Tula bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi gönderilirken, enkazların sabah saatlerine doğru kaldırıldığı ve yolun trafiğe açıldığı öğrenildi.
Yine sabah saatlerinde Moskova’da Çinli turistleri taşıyan bir otobüs 1. Vladimirskaya Caddesi’nde ilerlerken trafik ışıklarında duramadı. Otobüs şoförü boşalan freni fark ederek öndeki otomobillere çarpmamak için direksiyonu sağa çevirip trafik lambalarının direğine çarparak durabildi. Yaşanan kazada otobüste bulunan 32 yolcudan 1 turistin öldüğü ve 15 turistin yaralandığı açıklandı. Moskova’da yaşanan kazayla ilgili de soruşturma başlatıldığı, hastaneye sevk edilen Çinli turistlerin tedavilerine devam edildiği öğrenildi.
Rusya’nın çeşitli şehirlerinde aynı gün içerisinde yaşanan otobüs kazalarında toplam 5 kişi ölürken, 67 kişi yaralandı.

Kıbrıs'ta 'Maraş' gerilimi! Kıbrıs'ta 'Maraş' gerilimi!
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü ölümden döndüDireksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü ölümden döndü
14 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı14 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı

Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Üsküdar'da yol çöktü

Üsküdar'da yol çöktü! Şok görüntü

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

KKTC’de ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Kişisel bakım ürünleri Antarktika kıyılarını da kirletti

'Pes' dedirten olay! Antarktika'da bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.