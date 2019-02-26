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Rusya'da ABD için Casusluk Suçlamasıyla İki Kişiye Hapis Cezası

26.02.2019 23:49 | Son Güncelleme

Rusyada bir mahkeme eski bir devlet güvenik yetkilisi ve siber güvenlik uzmanına devlete ihanet etmek ve ABD istihbaratına bilgi iletmek suçundan hapis cezası verdi

Rusya'da ABD için Casusluk Suçlamasıyla İki Kişiye Hapis Cezası

Rusya’da bir mahkeme eski bir devlet güvenlik yetkilisi ve bir siber güvenlik uzmanına devlete ihanet etmek ve ABD istihbaratına bilgi iletmek suçundan hapis cezası verdi.

İki kişi 2016 yılının Aralık ayında ABD’nin Rusya’yı başkanlık seçimlerini bilgisayar korsanlığıyla etkilemeye çalışmakla suçlamasından hemen sonra tutuklanmıştı. Moskova iddiaları reddetmişti.

Reuters’ın geçmişteki haberlerine göre, her iki ülkedeki siber güvenlik alanında çalışan uzmanlar, Moskova’nın tutuklamaları ABD’nin suçlamasının ardından bir işaret olarak hayata geçirdiğini ve tutuklamalarla artık daha önce göz yumduğu bazı işbirliği kanallarına artık hoşgörü göstermeyeceği sinyali verdiğini düşünüyor.

Tutuklanan iki kişiden Sergei Mikhailov, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nde (FSB), Ruslan Stoyanov’sa Rus siber güvenlik firması Kaspersky Lab’ın bilgisayar araştırma ekibinin başı olarak çalışıyordu.

Askeri mahkeme Mikhailov’u maksimum güvenlikli cezaevinde 22 yıl Stoyanov’u ise 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Her iki kişi de devlet sırlarını yabancı istihbarat servislerine vermekten suçlu bulundu. Davaya müdahil olan avukatlardan Ivan Pavlov Reuters haber ajansına daha önce yaptığı açıklamada bu kişilerin ABD istihbarat servisleriyle işbirliği yaptıklarını belirtmişti.

Gizli olan davanın duruşması da kapalı kapılar ardında yapıldı.

Pavlov, Rus basınına yaptığı açıklamadaysa Mikhailov’un suçunu itiraf ettiğini ancak daha sonra itirafını geri çektiğini söylemişti. Stoyanov’un ifadesi ise duruşmanın gizli olması nedeniyle bilinmiyor.

Reuters haber ajansına 2017 yılında konuşan soruşturmayla bağlantılı bir işadamı iddialarla ilgili ihanet suçlamalarının ilk olarak bir Rus işadamı tarafından 2010 yılında yapıldığını söylemişti.

İddialara göre bu kişiler ABD firmalarına bilgi aktarırken, firmalar da bilgileri ABD istihbarat servislerine verdi.

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