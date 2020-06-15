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Rusya'da ABD'li eski askere 16 yıl hapis cezası

15.06.2020 12:34 | Son Güncelleme

Rusya'da mahkeme, casuslukla suçlanan ABD'li eski asker Paul Whelan'ı 16 yıl hapse mahkûm etti.

Rusya'da ABD'li eski askere 16 yıl hapis cezası

ABD, bu kararın Rusya'yla ilişkilere zarar vereceğini belirtti.Rusya'da casuslukla suçlanan ABD'li eski asker Paul Whelan, Moskova'da çıkarıldığı mahkemede 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gizli bilgi toplamaktan suçlu bulunan Whelan, masum olduğunu savunarak ABD Başkanı Donald Trump'tan yardım istedi. Whelan'ın avukatları, mahkemenin kararına itiraz edecek.

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John J. Sullivan, Whelan'a verilen cezanın iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vereceğini söyledi.

Aralık 2018'de gözaltına alındıktan sonra tutuklu olarak yargılanan Whelan'ın iki hafta önce karnından fıtık ameliyatı olduğu bildirildi. ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Whelan'ın rahatsızlığının oluşturduğu "hayati tehlike" nedeniyle bunun "acil bir operasyon" olduğunu belirtti.

ABD Büyükelçiliği, Whelan'ın yargılandığı davanın adil olmadığını ve 50 yaşındaki eski askerin hiçbir delil olmaksızın suçlandığını belirtiyor.

Ailesi, otomobil parçaları üreten BorgWarner adlı ABD şirketinde çalışan Whelan'ın bir düğüne katılmak için Rusya'da olduğu sırada gözaltına alındığını ifade ediyor. Britanyalı bir ailenin çocuğu olarak Kanada doğumlu Whelan, aynı zamanda Birleşik Krallık ve İrlanda vatandaşlıklarına da sahip.

DW,AFP,rtr,AP,dpa/CÖ,TY
©️ Deutsche Welle Türkçe

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