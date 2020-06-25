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Rusya'da anayasa değişikliği referandumu

25.06.2020 09:33 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2036 yılına kadar devlet başkanlığı yapabilmesinin önünü açacak referandum süreci başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 2024’ten itibaren 12 yıl daha görev yapmasını mümkün kılacak anayasa referandumu için oy verme süreci bugün başladı.

22 Nisan tarihinde yapılması planlanan anayasa değişikliği referandumu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 1 Temmuz'a ertelenmişti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle referandum için yeterli zaman sağlanabilmesi amacıyla seçmenler 1 Temmuz'a kadar oy kullanabilecek.

Rusya'nın ünlü blog yazarlarından Yuri Dud, Putin'in 2036 yılına kadar iktidarda kalmasının yolunu açan referandum için "namussuzluk" yorumunu yaptı.

Putin'in 2008'de çekilmiş ve birçok politikacının aksine güç bağımlısı olmadığını söylediği bir videosunu paylaşan blog yazarı Dud, Putin'in 1993'te Devlet Başkanı Boris Yeltsin döneminde kabul edilen anayasada değişikliğe gitmek gibi bir niyeti olmadığını birçok kez tekrarladığına da vurgu yaptı.

Rus seçmen neyi oylamak için sandığa gidecek?

Anayasa değişikliği Putin'in 2024 yılında görev süresinin dolmasının ardından iki dönem daha başkanlığa aday olabilmesinin önünün açıyor. Bunun yanı sıra evlilik de heteroseksüel bir birliktelik olarak tanımlanıyor. Putin, görevde bulunduğu süre boyunca eşcinsel evliliklerin asla yasallaşmayacağını vurgulamıştı.

Rusya'da toplamda yaklaşık 110 milyon seçmen bulunuyor. Moskova referanduma katılımı artırmak için bir çekiliş de düzenledi. Devlet Başkanı Putin'e Rusya'daki yüksek koronavirüs vaka sayıları nedeniyle referandumla halk sağlığını gereksiz yere tehlikeye attığı eleştirileri yöneltiliyor. Kremlin'den ise bu konuda referandumun alışverişe çıkmaktan daha tehlikeli olmadığı açıklaması yapıldı.

"Halef aramak yerine çalışmalıyız"

Putin de referandumun yapılmaması halinde hükümetin bir süre sonra işleyemeyeceğini savunup "Halef aramak yerine çalışmalıyız" diye konuştu. Putin'e destek oranlarında salgın öncesinde de düşüş kaydediliyordu. Son haftalarda ise işsizlik, artan yoksulluk ve maaşlardaki değer kaybı nedeniyle ülkede tansiyon tırmanıyor. Putin, Rusya'nın salgınla mücadelede başarılı olduğu yönündeki açıklamaları nedeniyle sadık destekçilerinin de eleştirilerine maruz kalıyor.

Kremlin karşıtları seçmenleri referandumu boykot etmeye veya "hayır" oyu kullanmaya çağırıyor.

Seçim gözlemcileri ise referandumun birden fazla güne yayılmış olması nedeniyle kontrolün neredeyse imkansız olduğuna ve manipülasyon olasılığına dikkat çekiyor.

dpa/BW,HT

©Deutsche Welle Türkçe

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