Rusya'da anayasa değişikliği referandumu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 2024’ten itibaren 12 yıl daha görev yapmasını mümkün kılacak anayasa referandumu için oy verme süreci bugün başladı.

22 Nisan tarihinde yapılması planlanan anayasa değişikliği referandumu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 1 Temmuz'a ertelenmişti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle referandum için yeterli zaman sağlanabilmesi amacıyla seçmenler 1 Temmuz'a kadar oy kullanabilecek.

Rusya'nın ünlü blog yazarlarından Yuri Dud, Putin'in 2036 yılına kadar iktidarda kalmasının yolunu açan referandum için "namussuzluk" yorumunu yaptı.

Putin'in 2008'de çekilmiş ve birçok politikacının aksine güç bağımlısı olmadığını söylediği bir videosunu paylaşan blog yazarı Dud, Putin'in 1993'te Devlet Başkanı Boris Yeltsin döneminde kabul edilen anayasada değişikliğe gitmek gibi bir niyeti olmadığını birçok kez tekrarladığına da vurgu yaptı.

Rus seçmen neyi oylamak için sandığa gidecek?

Anayasa değişikliği Putin'in 2024 yılında görev süresinin dolmasının ardından iki dönem daha başkanlığa aday olabilmesinin önünün açıyor. Bunun yanı sıra evlilik de heteroseksüel bir birliktelik olarak tanımlanıyor. Putin, görevde bulunduğu süre boyunca eşcinsel evliliklerin asla yasallaşmayacağını vurgulamıştı.