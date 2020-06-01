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Rusya’da Anayasa Değişikliği Referandumu İçin Tarih 1 Temmuz

01.06.2020 22:46 | Son Güncelleme

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, 22 Nisan’da yapılması planlanan, ancak Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen anayasa değişikliği referandumunun 1 Temmuz’da yapılacağını açıkladı. Reformların kabul edilmesi halinde Putin’in 2036’ya kadar Rusya’ya liderlik etmesinin önü açılacak

Rusya’da Anayasa Değişikliği Referandumu İçin Tarih 1 Temmuz

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, 22 Nisan’da yapılması planlanan, ancak Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen anayasa değişikliği referandumunun 1 Temmuz’da yapılacağını açıkladı. Reformların kabul edilmesi halinde Putin’in 2036’ya kadar Rusya’ya liderlik etmesinin önü açılacak.

Putin, Corona virüsü salgınının tüm dünyada en etkili olduğu dönemde halk sağlığının öncelikli olduğunu söyleyerek referandumu ertelemişti. Rusya Cumhurbaşkanı, referandumun yapılacağı yeni tarihi açıklarken durumun büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve Moskova’da vaka sayısının kısıtlamaların hafifletilmeye başlanmasına izin verecek ölçüde azaldığını söyledi.

Rus halkının sandık başına giderek oy vereceği anayasal değişiklikler Rusya parlamentosu ve Anayasa Mahkemesi tarafından zaten onaylandı. Bu değişiklik, 67 yaşındaki Putin’in daha önce yaptığı başkanlık süresini sıfıra indirerek, seçilmesi halinde arka arkaya altışar yıllık iki dönem daha; yani 2036’ya kadar cumhurbaşkanlığı yapmasına izin verecek.

Cumhurbaşkanlığının altı yıllık son dönemi normalde 2024’te sona eren Putin, televizyondan yayınlanan bir kabine toplantısında, ‘‘Vatandaşların aktif olarak oylamaya katılmasını ve anayasal değişikliklerde rol oynamasını gerçekten umut ediyorum’’ dedi.

Anayasal reformu eleştirenler, oylamayı da reddediyor. Değişiklikleri ‘‘anayasal darbe’’ olarak değerlendiren bu çevreler, oylamanın da hileli olacağından endişe ediyor ve seçmenlere sandığa gitmemeleri ya da ‘‘hayır’’ oyu kullanmaları çağrısı yapıyor.

Kremlin’den yapılan açıklamada, yetkililerin Corona virüsüne karşı önlemler alarak seçmenin sağlığını koruyacağı belirtildi.

Rusya ekonomisi, son iki aydır hem düşen petrol fiyatlarından hem de salgın nedeniyle iş yerlerinin kapanmasından olumsuz etkilendi.

Reuters haber ajansına göre Putin’in seçmenler arasındaki destek oranı hala yüksek olsa da bu oran, son 20 yıldaki en düşük seviyesine indi. Kamuoyunun anayasal değişiklik konusunda Putin’e verdiği destek ise Nisan ayında artarak yüzde 47’ye çıktı.

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