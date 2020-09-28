Rusya’da asılsız ihbarlarda bulunan şahıs yakalandı

Rusya’da büyük şehirlerde asılsız terör saldırısı ihbarları yapan şahıs, polis baskını ile yakalandı.

Rusya’nın St. Petersburg ve Leningrad şehirlerinde bir kişi art arda isimsiz terör saldırıları ihbarlarında bulundu. İhbarlar üzerine Rusya Ulusal Muhafız Birliği ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından önlemler alınırken, her seferinde ihbarların asılsız olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine FSB tarafından terör saldırısı ihbarlarını yapan kişiyi tespit etmek için çalışma başlatıldı. Siber ekiplerin yaptığı araştırma sonucunda bir kişinin adresi tespit edildi. Ekipler, tespit edilen adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında ihbarları yapan kişi gözaltına alınırken, evde arama yapıldı. Soruşturma Ofisi’ne götürülen şahıs, ifadesinde suçunu itiraf etmesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. FSB, evde yapılan aramada terör saldırılarına dair kitap ve araştırma yazıları bulunduğunu açıkladı.

