HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rusya’da asılsız ihbarlarda bulunan şahıs yakalandı

Rusya’da asılsız ihbarlarda bulunan şahıs yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 23:16 | Son Güncelleme

Rusya’da büyük şehirlerde asılsız terör saldırısı ihbarları yapan şahıs, polis baskını ile yakalandı.Rusya’nın St.

Rusya’da büyük şehirlerde asılsız terör saldırısı ihbarları yapan şahıs, polis baskını ile yakalandı.
Rusya’nın St. Petersburg ve Leningrad şehirlerinde bir kişi art arda isimsiz terör saldırıları ihbarlarında bulundu. İhbarlar üzerine Rusya Ulusal Muhafız Birliği ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından önlemler alınırken, her seferinde ihbarların asılsız olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine FSB tarafından terör saldırısı ihbarlarını yapan kişiyi tespit etmek için çalışma başlatıldı. Siber ekiplerin yaptığı araştırma sonucunda bir kişinin adresi tespit edildi. Ekipler, tespit edilen adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında ihbarları yapan kişi gözaltına alınırken, evde arama yapıldı. Soruşturma Ofisi’ne götürülen şahıs, ifadesinde suçunu itiraf etmesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. FSB, evde yapılan aramada terör saldırılarına dair kitap ve araştırma yazıları bulunduğunu açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzündeki morluk fark edilince... Yüzündeki morluk fark edilince...
Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildiSiirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
Panik yaratan Asya Kaplan Sivrisineği nedir?Panik yaratan Asya Kaplan Sivrisineği nedir?
En Çok Okunan Haberler
Muharrem İnce o ili örnek gösterdi: Tek başına Türkiye’ye bakabilir
Muharrem İnce o ili örnek gösterdi: Tek başına Türkiye’ye bakabilir
Ermenistan’dan kan donduran emir: Mevziden kaçanı vurun
Ermenistan’dan kan donduran emir: Mevziden kaçanı vurun
'Emre Aşık'ın önünde cinsel ilişkiye girip...'
'Emre Aşık'ın önünde cinsel ilişkiye girip...'
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Diğer Haberler
Ayvalık’ta ceviz büyüklüğündeki dolu hayatı felç etti
Ayvalık’ta ceviz büyüklüğündeki dolu hayatı felç etti
Sakarya’da hayvan kaçakçılarına operasyon
Sakarya’da hayvan kaçakçılarına operasyon
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov yakalandı
Kırmızı bültenle aranıyordu! Hatay'da yakalandı
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı!
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı!
Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
Yakınları sinir krizi geçirdi! İzmir'de alkollü koca dehşeti
Yakınları sinir krizi geçirdi! İzmir'de alkollü koca dehşeti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.