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Rusya’da aşırı hız yapan rap şarkıcısı yayalara çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 10:46 | Son Güncelleme

Rusya’da rap şarkıcısının kullandığı aşırı süratli araç önce başka bir araca, ardından da kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Ostozhenka Caddesi’nde aşırı hızla giden lüks bir araç önce yan yoldan çıkan bir araca çarptı.

Rusya’da rap şarkıcısının kullandığı aşırı süratli araç önce başka bir araca, ardından da kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Ostozhenka Caddesi’nde aşırı hızla giden lüks bir araç önce yan yoldan çıkan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın yönü yayaların yürüdüğü kaldırıma doğru dönerken, araç daha sonra kaldırımdaki 2 kişiye çarptı. Yayalar aracın çarpmasıyla birlikte savrulup bir binanın duvarına çarpınca ortaya korkunç görüntüler çıktı. Üçüncü bir yaya ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kazada yayalara çarpan aracın sürücüsünün ülkenin ünlü rap sanatçısı Elley olarak tanınan Elmin Guliev olduğu ortaya çıktı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans gönderilirken, aracın çarptığı kişilerden birinin Moskova Devlet Dil Bilimi Üniversitesi (MSLU) öğretim görevlilerinden Nadezhda Tukhtarova (40) olduğu ve Tukhtarova’nın hastanede bacağının kesildiği açıklandı. Diğer yayanın ise Ürdün asıllı genç bir kadın olduğu ve onun da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Rap sanatçısı Elley polisler tarafından gözaltına alınırken, ilk testlerde alkollü olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın ve Elley’in sorgusunun devam ettiği açıklandı.

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