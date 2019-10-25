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Rusya’da askeri birlikte çatışma: 7 ölü

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2019 16:16 | Son Güncelleme

Rusya’da bir askeri birlikte nöbet değişimi sırasında cinnet geçiren asker çevreye ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.Rusya’ya bağlı Transbaykal dağlık bölgesinde bulunan Gorny kasabasında bulunan bir askeri birlikte askerlerin nöbet değişimi sırasında bir asker cinnet geçirerek çevreye ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Rusya’da bir askeri birlikte nöbet değişimi sırasında cinnet geçiren asker çevreye ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Rusya’ya bağlı Transbaykal dağlık bölgesinde bulunan Gorny kasabasında bulunan bir askeri birlikte askerlerin nöbet değişimi sırasında bir asker cinnet geçirerek çevreye ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Kapıda nöbet sırasını diğer asker arkadaşlarına devrederken çevreye ateş açan askerin yakalandığı açıklanırken Rusya İçişleri Bakanlığı yaşanan olayda ölenler arasında askerlerin ve askeri birlik önünden geçen sivillerinde bulunduğunu açıkladı. Yaşanan olayda 3 kişinin de yaralandığı öğrenilirken ölü sayısının artabileceği olayla ilgili soruşturma başlatıldığı askeri birlikte ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.

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