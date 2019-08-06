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Rusya'da askeri birlikte meydana gelen patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 16:45 | Son Güncelleme

Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesindeki patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi

Rusya'nın Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde dün meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Krasnoyarsk bölgesindeki Açinsk şehrinde dün meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Silah yükleme işlemleri esnasında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde dün patlama olmuştu.

Olay yerinin etrafındaki yerleşim birimlerinden binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Askeri birlikte patlama Rusya

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