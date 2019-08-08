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Rusya’da askeri birlikte patlama

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 14:31 | Son Güncelleme

Rusya’da bir askeri birlikte meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.Rusya’nın kuzeyindeki Arkhangelsk bölgesinde bulunan askeri birlikte füze motoru ünitesinin testi esnasında patlama meydana geldi.

Rusya’da bir askeri birlikte meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.
Rusya’nın kuzeyindeki Arkhangelsk bölgesinde bulunan askeri birlikte füze motoru ünitesinin testi esnasında patlama meydana geldi. Yetkililer, olayda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sivil uzmanlar olduğu bildirildi. Yetkililer, patlamanın ardından atmosfere ve bölgeye zararlı madde ve radyasyon yayılmadığını ifade etti.
Rusya’nın Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde Salı günü meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirmişti.

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