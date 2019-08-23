Rusya'da askeri birlikteki nükleer patlama

Rusya'da ay başında nükleer patlamanın gerçekleştiği askeri birlikte yaralanan altı kişiden üçüne müdahale eden sağlık çalışanları, radyasyona maruz kaldıklarından endişeleniyor.

BBC'nin haberine göre, Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentinde askeri birlikte meydana gelen patlamada yaralanan altı kişiden üçüne müdahale eden sağlık çalışanları, yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığından şikayet ediyor ve radyasyona maruz kalmış olma korkusu yaşıyor.

Kazanın kurbanlarına müdahale eden ekipteki iki sağlık çalışanı, BBC muhabirine yaptığı açıklamada, üç yaralıyı tedavi ettiklerini, gerekli korumanın sağlanmaması sebebiyle kendilerinin de radyasyona maruz kaldıklarından endişe ettiklerini söyledi.

Diğer üç yaralının ise radyasyon kazaları için gerekli ekipmana sahip bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Kendilerinden saklanan bilgi olduğunu savunan sağlık çalışanları, tedavi ettikleri yaralıların durumlarının çok ağır olduğunu, doktorların bir süre sonra yaralıların "yüksek dozda radyasyona maruz kaldıklarını" tespit ettiğini aktararak, bu tür güvenlik ihlallerinin bir daha yaşanmamasını istediklerini vurguladı.