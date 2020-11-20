Rusya'da Askeri Casuslukla Suçlanan Kişi 13 Yıl Hapis Cezası Aldı

Rusya, askeri sırları Amerika Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA’e geçtiği gerekçesiyle bir kişiyi 13 yıl hapse mahkum etti. Yuri Eschenko isimli kişi Rusya’nın Kuzey Filosu’na dair sırları Amerika’ya vermekle suçlandı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada Eschenko’nun yargılandığı mahkeme tarafından suçlu bulunduğu ve 13 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Eschenko’nun suçunu kabul ettiği ve pişman olduğunu söylediği ifade edildi ancak avukatı konuya ilişkin bir değerlendirme yapmadı.

Yuri Eschenko’nun Severomorsk kasabasında Rusya’nın Kuzey Filosu tarafından kullanılan elektronik radyo sistemlerini üreten bir şirkette çalıştığı biliniyor.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Eschenko’nun Kuzey Filosu’nun kullandığı silah sistemlerine dair dokümanı kopyaladığının tespit edildiğini açıkladı. Bilgileri 2015 ve 2017 yılları arasında kopyalayan Eschenko, bunları satmakla suçlandı.

Eschenko’nun 2019 yılında CIA’le irtibata geçtiğinin tespit edildiği bu yıl Temmuz ayında da tutuklanarak yargılamasının başlandığı belirtildi.

