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Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 01:09 | Son Güncelleme

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde askeri helikopter düştü, iki kişilik mürettebat hayatını kaybetti.

Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 ölü

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Mİ-28N tipi askeri helikopterin Korenovsk hava üssü yakınlarında kötü hava şartlarında ve karanlıkta planlı eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğü belirtildi. Kazada iki kişiden oluşan mürettebatın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Uçuş sırasında helikopterde mühimmat bulunmadığı aktarılırken, helikopterin düştüğü yerde zarar meydana gelmediği bildirildi.

Rus Hava Kuvvetleri yetkililerinden oluşan bir komisyonun kazanın nedeniyle ilgili inceleme başlattığı kaydedildi. (AA)

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