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Rusya'da askeri savaş uçağı düştü

19.09.2018 19:07 | Son Güncelleme

Rusya’nın Volga bölgesinde MiG-31 tipi savaş uçağının düştüğü, uçaktaki iki kişilik mürettabatın paraşütle atlayarak kurtulduğu bildirildi.

Rusya'da askeri savaş uçağı düştü

Uçağın teknik bir arıza nedeniyile düştüğü tahmin ediliyor.Rusya’nın Volga bölgesindeki Nijnıy Novgorod kenti yakınlarında MiG-31 tipi bir savaş uçağının düştüğü bildirildi. Rus haber ajansları, uçakta bulunan iki kişilik mürettabatın paraşütle atlayarak, kazadan sağ olarak kurtulduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da uçağın düştüğü doğrulandı. Açıklamada, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün tahmin edildiği kaydedildi.

Uçağın ormanlık alana düşmesi nedeniyle kazada yaralanan olmadığı belirtildi. NATO’da kod adı "Foxhaund” olan MiG-31 tipi savaş uçakları, 1983 yılından beri düşman bombardıman uçakları ile seyir füzelerini engellemek ve imha etmek için kullanılıyor.

Rus hava kuvvetlerine ait İl-20 tipi keşif uçağı da Pazartesi günü Suriye tarafından yanlışlıkla vurulmuş ve 15 asker yaşamını yitirmişti.

dpa/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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