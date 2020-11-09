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Rusya’da askeri üste silahlı saldırı: 3 asker öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 10:54 | Son Güncelleme

Rusya’nın Voronej kentinde bulunan askeri üste gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 Rus askeri hayatını kaybetti.Rusya’nın Voronej kentinde yer alan askeri üs içinde barikat kuran bir asker, gizlice bir subaydan aldığı silahla çevredeki askerlere ateş açtı.

Rusya’nın Voronej kentinde bulunan askeri üste gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 Rus askeri hayatını kaybetti.
Rusya’nın Voronej kentinde yer alan askeri üs içinde barikat kuran bir asker, gizlice bir subaydan aldığı silahla çevredeki askerlere ateş açtı. Saldırı sonucu 1’i binbaşı, 1’i onbaşı ve 1’i er olmak 3 asker hayatını kaybetti. Saldırgan asker olay yerinden kaçmayı başarırken, askeriyenin giriş çıkışları kapatıldı. Güvenlik güçleri saldırganın peşine düştü.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Rus basını saldırıyı gerçekleştiren kişinin aynı askeri üste görev yapan 2000 doğumlu Anton Makarov olduğunu, robot resminin çizilerek hemen hemen tüm güvenlik birimlerinin bulunduğu bölgelere gönderdiğini öne sürdü.

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