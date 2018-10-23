Rusya’da Astana formatında Suriye toplantısı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, ateşkesin garantörü Rusya, Türkiye ve İran’ın Astana formatıyla Suriye’deki durumu daha iyi noktaya getirdiğini bildirdi.

Verşinin, Rusya, Türkiye ve İran’ın Astana formatı çerçevesinde dışişleri bakan yardımcılarının katıldığı ve bugün başlayan toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Moskova’nın Suriye meselesi ile ilgili olarak Astana formatının gösterdiği etkileşimi ve verimliliği çok takdir ettiğini kaydeden Verşinin, “Ateşkesin garantörü ülkelerin (Rusya, Türkiye, İran) etkileşimi, Suriye’deki durumun çok ciddi şekilde iyiye doğru gitmesine neden oldu.” ifadelerini kullandı.

Verşinin, Moskova, Ankara ve Tahran’ın Suriye’de tarafların siyasi çözüme gitmesine yardımcı olduğunu vurgulayarak, “Garantör ülkelerin başlıca başarıları arasında, Suriye'deki şiddetin azaltılması, teröristlere karşı önemli bir zafer, tüm Suriyelilerin çıkarlarına siyasi çözüm sürecinin başlatılması ve hızlandırılması için şartların oluşturulması bulunmaktadır.” dedi.

Başkent Moskova’da Suriye meselesi ile ilgili düzenlenen Astana formatındaki toplantıya, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Ensari ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev katılıyor.

