Rusya’da Azerbaycan’a destek veren Tatar gazeteciye soruşturma

Rusya’nın Tataristan bölgesinde yayın yapan “Türk Görüşü” gazetesinde Azerbaycan’a destek veren bir habere imza atan Nail Nabiullin hakkında soruşturma başlatıldı.

Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlara başta Türkiye olmak üzere dünyadaki tüm Türk toplulukları doğrudan destek vermişti. Rusya’ya bağlı Tataristan’da yayın yapan “Türk Görüşü” gazetesini çıkaran Tatar gazeteci Nail Nabiullin de, Tatarların Azerbaycan halkına desteğini göstermek için “Azerbaycan Bizim, Yürekler Sizinle” başlığı ile gazeteye manşet attı. Gazetecinin manşeti Tataristan’da ses getirirken, başkent Kazan’daki başsavcılık gazeteci ile iletişime geçerek hakkında soruşturma açıldığını bildirdi. Başsavcılık, gazetecinin olayla ilgili birkaç kez savunmasını aldı.

Mahkeme masrafları arttı, eşyalarını satılığa çıkardı

Hakkında başlatılan soruşturmanın ardından ekonomik olarak zor günler geçiren Tatar gazeteci, bir avukatla görüşerek destek istedi. Avukat tarafından savunulan gazeteci, daha mahkeme başlamadan ödeme yapmaya başladı. Tataristan Kültür Bakanlığı önünde de tek kişilik protesto gösterisi yapan gazeteci, hem soruşturmayı eleştirdi hem de duruma tepkisiz kalan Tataristan Yazarlar Birliği’ni protesto etti. Gerekli desteği göremeyen gazeteci, mahkeme masrafları için Türk dünyasına hizmet eden kişilere verilen Kültigin Madalyası’nı ve mesleğini yaparken kullandığı fotoğraf makinesini satılığa çıkardı.