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  4. Rusya’da balkondan bakan kişi 5 aylık bebeğin üzerine düştü: 2 ölü

Rusya’da balkondan bakan kişi 5 aylık bebeğin üzerine düştü: 2 ölü

04.02.2021 23:43 | Son Güncelleme:
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Rusya’da balkondan bakan kişi 5 aylık bebeğin üzerine düştü: 2 ölü

Rusya’da anne ile 5 aylık bebeği yolda yürüdüğü sırada, evinin balkonunda bakan bir kişi bebeğin üzerine düştü.

Rusya’da anne ile 5 aylık bebeği yolda yürüdüğü sırada, evinin balkonunda bakan bir kişi bebeğin üzerine düştü. Bebek ve düşen adam hayatını kaybetti.
Rusya’nın Voronej kentinde bir anne bebeği ile yolda yürüdüğü sırada evinin balkonunda bakan bir kişi 7’inci kattan bebeğin üzerine düştü. 5 aylık bebek, adamın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından şoka giren anne bebeğini yerden aldığı görüldü. Bebeğin ambulansta, balkondan düşen adamın ise hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya Soruşturma Komitesi olay anına ait görüntüleri kamuoyu ile paylaşırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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