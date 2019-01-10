HABER

Rusya'da BBC’nin DEAŞ’ı desteklediği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 22:48 | Son Güncelleme

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, BBC Rusya'nın internet kaynaklarında yaptığı denetlemede DEAŞ’ın ideolojisini yayınlayan haberler bulduğunu iddia etti - Rusya’da BBC televizyonuna yönelik de 14-31 Ocak’ta denetimler yapılacak

Rusya, İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin terör örgütü DEAŞ’a destek yayını yaptığını ileri sürdü.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan açıklamaya göre, Rusya’da yayın yapan BBC’nin internet kaynaklarında denetleme yapıldı.

Denetlemede BBC Rusya’da uluslararası terör örgütlerinin ideolojisini yayınlayan haberlerin bulunduğu iddia edilen açıklamada, haberlerde terör örgütü DEAŞ lideri El Bağdadi’den alıntılar yapıldığı öne sürüldü.

BBC'ye yönelik denetimlerin sürdüğü kaydedilen açıklamada, bu yayın kuruluşundaki haberlerin Rusya’daki aşırılıkla mücadele yasası normlarına uygunluğunun incelemesine devam edildiği bildirildi.

BBC Rusya’nın 16 Ocak’a kadar basın yasasına uyduklarını gösteren belgeleri Roskomnadzor’a sunması gerektiği ifade edilen açıklamada, kuruluşun televizyon kanalının programlarının da sürekli izlendiği belirtildi.

Açıklamada, BBC televizyonuna yönelik 14-31 Ocak tarihlerinde denetim yapılacağı bildirildi.

Öte yandan Rus TASS haber ajansına göre, yapılan denetimle ilgili olarak BBC bir açıklama yaptı.

Rus yasalarına uygun çalıştığını savunan BBC’nin açıklamasında, “Uluslararası yayın kuruluşu BBC, Rusya dahil her ülkenin yasalarına ve kurallarına uygun olarak çalışıyor.” ifadelerine yer verildi.

İngiltere’de medya düzenleyicisi Ofcom, Rus televizyon kanalı Russia Today’in haber programlarında yayın kuralı ihlali bulunduğunu öne sürmüştü.

Roskomnadzor, geçen ay yaptığı açıklamada, İngiltere’nin bu tavrı nedeniyle İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin Rusya’daki yayınlarının yasalara uygunluğunu denetleyeceğini duyurmuştu.

PARTNERBir Behlül Haznedar olmak kolay değilBir Behlül Haznedar olmak kolay değil
Ukrayna'da öldürülen Zeynep'in cenazesi İzmir'e geldiUkrayna'da öldürülen Zeynep'in cenazesi İzmir'e geldi
Büyükçekmece'de dev dalgalar zor anlar yaşattıBüyükçekmece'de dev dalgalar zor anlar yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BBC Rusya

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Deniz Çakır hakkında flaş gelişme!

Deniz Çakır hakkında flaş gelişme!

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Datça'da 4.8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

11 dakika arayla 2 deprem!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı

Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın lastiği patladı

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik!

Eren Erdem’in avukatlarından tutuklanmasına itiraz

Önce tahliye sonra yakalama kararı çıkmıştı! Eren Erdem'in avukatları harekete geçti

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.