Rusya’da bina yandı, 1 yaralı

Rusya’nın Samara kentinde 9 katlı bina alev aldı, ilk belirlemelere göre bir kişi ağır yaralandı.
Samara kentinin Ekatirinburg Caddesi’nde gece saatinde korkutan yangın çıktı. Yangın kısa süre içinde yayılırken, yangın ihbarı sonrası olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri binada insanları tahliye etti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kurtarma ekipleri gelene kadar binadan 30’dan fazla insan alevler den kurtulmayı başardığı ancak bir kişinin ağır yaralandığı kaydedildi.
Yangında can kaybı olup olmadığı bilgisi paylaşılmazken, alevlerin kontrol altına alındığı açıklandı.
Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı açıklandı.
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