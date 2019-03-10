Rusya’da Binlerce Kişi İnternet Kısıtlamalarını Protesto Etti

Rusya’nın başkenti Moskova ve diğer iki kentte binlerce kişi internete yönelik kısıtlamaları protesto etmek için sokaklardaydı.

Meclis üyeleri geçen ay yabancı müdahaleyi engellemek gerekçesiyle internet kontrollerini sıkılaştıran yasaya destek vermişti.

Ancak Rusya’da bazı medya organları gelişmeyi internete “demir perde” olarak nitelemiş ve bunun muhalefeti bastırmak için kullanılabileceğini kaydetmişti.

Moskova’daki protestoya organizatörlere göre 15 bin, polise göre ise 6500 kişi katıldı.

Protestoculardan 28 yaşındaki Dmitry, “Birşeyler yapmassak durum daha kötüye gidecek” dedi.

Muhalifler Moskova’daki gösteride 15 kişinin gözaltına alındığını belirtiken konuyla ilgili polisten herhangi bir açıklama gelmedi.

Moskova’yla güney kenti Voronezh ve doğudaki Khabarovsk kentlerindeki gösterilere resmi makamlarca izin verildiği kaydedildi.

St. Petesrburg’da çok az kişinin katıldığı gösterinin ise izinsiz gerçekleştiği belirtildi.

