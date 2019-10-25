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Rusya’da bir asker 8 silah arkadaşını öldürdü

25.10.2019 16:35 | Son Güncelleme

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bir asker silah arkadaşlarının üzerine ateş açarak sekiz kişiyi öldürdü.

Savunma Bakanlığı, askerin "sinir krizi" geçirmiş olabileceğini söyledi.Rusya'da, Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde bulunan bir askeri üste bir askerin, silah arkadaşlarının üzerine ateş açması sonucu sekiz asker hayatını kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Cuma günü yaşanan saldırıda iki asker de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtiliyor.

Ateş açan askerin gözaltına alındığını duyuran bakanlık, "Askerin eylemleri, askeri görevleriyle ilgisi olmayan kişisel koşulların sebebiyet verdiği bir sinir krizi sonucu gerçekleşmiş olabilir" açıklamasında bulundu.

Savunma Bakan Yardımcısı Andrey Kartapolov'un başkanlığında bir heyetin, olayın arka planını araştırmak üzere askeri üsse doğru yola çıktığı kaydedildi. Rus ordusu içinde işkenceye varan askeri eğitim faliyetleri, özellikle 1990'lı yıllarda büyük bir sorun olarak ortaya çıkmış ve askerlerin cinnet geçirmesinden kaynaklanan olaylar sıklıkla yaşanmıştı. Son yıllarda ise Rus ordusu içinde, bu konuda iyileşme kaydedilmişti.

AFP,Reuters / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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