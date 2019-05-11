HABER

Rusya’da bir ayı kamyonet kasasından alet çantası çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 22:53 | Son Güncelleme

Rusya’da yol kenarına park eden kamyonetin kasasından alet çantası bir ayı tarafından çalındı.Rusya’ya bağlı Kamçatka Adası’nda tadilat işleri yapan bir ekip, kamyonetle yola çıktı.

Rusya’da yol kenarına park eden kamyonetin kasasından alet çantası bir ayı tarafından çalındı.

Rusya’ya bağlı Kamçatka Adası’nda tadilat işleri yapan bir ekip, kamyonetle yola çıktı. Aracın arıza yapmasından dolayı yol kenarına park eden sahipleri kamyonetten biraz uzaklaştı. Bunun üzerine civardaki bir ayı kamyonete doğru gelmeye başladı. Aynın gelişini gören araç sahiplerinden biri kamerası ile onu çekmeye çalışırken ayı kamyonetin kasasındaki alet çantasını ağzına aldı. Bu sırada insanların kendisini izlediğini fark eden ayı, ağzındaki alet çantasıyla birlikte koşarak ormanın içerisine kaçtı. Video online platformlarda binlerce tık aldı.

Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektilerOtomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler
Fasl-ı Şahane’de konser coşkusuFasl-ı Şahane’de konser coşkusu
Binali Yıldırım Esenler'de iftar davetinde konuştu Binali Yıldırım Esenler'de iftar davetinde konuştu 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Ülke şokta! 5 yıldızlı otele silahlı saldırı

Ülke şokta! 5 yıldızlı otele silahlı saldırı

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Ay, Neptün açısında zorlu gelişmeler!

Ay, Neptün açısında zorlu gelişmeler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anneler günü mesajları 2019: İşte en anlamlı anneler günü sözleri

Anneler günü mesajları 2019: İşte en anlamlı anneler günü sözleri

Muğla'da iskeleye yüzmek isteyen genç boğuldu

Muğla'da iskeleye yüzmek isteyen genç boğuldu

Tunceli'den acı haber: 1 askerimiz şehit!

Tunceli'den acı haber: 1 askerimiz şehit!

Silivri’de eski damat pompalı tüfekle dehşet saçtı

Silivri’de eski damat pompalı tüfekle dehşet saçtı

Üsküdar'da deniz motorunda yangın çıktı

İstanbul'da yolcu teknesinde korkutan yangın!

Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.