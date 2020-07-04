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Rusya'da Bir Gazeteciye Yönelik Davanın Protestosunda 17 Gözaltı

04.07.2020 13:29 | Son Güncelleme

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir gazeteciye yönelik suçlamalara karşı Federal Güvenlik Servisi binası önünde düzenlenen protestoda aralarında gazetecilerin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı

Rusya'da Bir Gazeteciye Yönelik Davanın Protestosunda 17 Gözaltı

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir gazeteciye yönelik suçlamalara karşı Federal Güvenlik Servisi binası önünde düzenlenen protestoda aralarında gazetecilerin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Savcılık gazeteci Svetlena Prokopyeva’nın, 2018 yılında Federal Güvenlik Bürosu’nun Arkhangelsk kentindeki binası önündeki patlamayla ilgili yazdığı makaleden ötürü 6 yıl hapsini istedi.

Gazeteci Prokopyeva hakkında hapis cezası istenmesini protesto etmek isteyen gazeteci ve göstericiler Federal Güvenlik Servisi’nin genel merkez binası önünde toplandı. Polis olay yerinde aralarında gazetecilerin de bulunduğu 17 kişiyi gözaltına aldı.

Bina önünde bulunan gazetecilerden Irina Dolinina “İnsanlar buraya savcının bir makale yüzünden 6 yıl hapis cezası talep etmesi nedeniyle geldi. Ancak kimse görüşünü beyan edemeden pankartlarını daha çıkaramadan polis tarafından gözaltına alındılar” dedi.

Polisin gözaltı uygulamasına tepki gösteren Alexander Matskevich isimli bir Rus vatandaşı da “Toplum iyice bozulacak ve halk tepkisini gösterene kadar baskı iyice artacak. Bu baskı ne kadar ileri gider bilemiyorum. Önümüzde bir Kuzey Kore örneği var. Sanırım kimse burada oradaki şartları istemez” dedi.

Rus yetkililer Arkhangelsk şehrinde Federal Güvenlik Servisi binası önündeki saldırıyla ilgili olarak 17 yaşındaki bir genci gözaltına almış ve hakkında terör eylemi suçlamasında bulunmuşlardı.

Prokopyeva’ysa yazdığı makalede bu olayın arkasında Rusya’daki siyasi durum ve iklimin olduğunu öne sürmüştü. Bu makalesinin ardından Prokopyeva hakkında terörü haklı göstermek suçlamasıyla dava açıldı.

Mahkemenin gazeteci hakkındaki kararını Pazartesi günü açıklaması bekleniyor.

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