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Rusya’da bir helikopter düştü, pilot hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 30.11.2019 13:20 | Son Güncelleme

Rusya’da bir helikopter irtifa kaybederek ormanlık bir alana düştü.

Rusya, (DHA)- Rusya’da bir helikopter irtifa kaybederek ormanlık bir alana düştü. Kazada pilot hayatını kaybetti.

Helikopter, Krasnodar bölgesinde Novorossiysk şehri yakınlarındaki bir kasabaya düştü. Yerel saat ile 09.30 civarı meydana gelen kazada, helikopter irtifa kaybederek ormanlık bir alana düştü. Helikopterin düştüğünü gören bölge sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye acil durum ekibi sevk edildi. Düşen helikopter tamamen yanarken, pilotun da hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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