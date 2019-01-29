Rusya’da bir kedi evi yaktı

Rusya’nın Krasnodar şehrinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangını bir kedinin çıkardığı anlaşıldı.

Rusya’nın Krasnodar şehrinde bulunan Zipovskaya Caddesi’nde yüksek katlı binanın bir dairesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Evde sadece bir kedinin bulunması nedeniyle yangın büyüdükten sonra komşular tarafından fark edildi. İtfaiye ekipleri komşuların ihbarıyla apartman dairesindeki yangına müdahale etti. Yangın, büyük uğraşlar sonucunda söndürüldü. Ekipler tarafından evde sadece yaralı bir kedi bulundu.

Kedi tedavi altına alındı

Yangının söndürülmesinden sonra kedi veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Kedinin durumunun ağır olmadığı öğrenilirken tedavisinden sonra aileye teslim edileceği öğrenildi. Öte yandan itfaiyenin yaptığı soruşturmada yangının kedi tarafından çıkarıldığı tespit edildi. Aile, kedinin mutfak ocağının yanında yatmayı çok sevdiğini beyan edince itfaiye ekiplerinin mutfakta yaptığı incelemede kedinin ocağın yanına yatınca ocağın düğmesine bastığı, ocağın yanmasıyla bitlikte temizlik bezlerinin alev aldığı ve yangının bu nedenle çıktığı öngörüldü. Yangının kedi tarafından çıkarıldığı anlaşılınca olayla ilgili idari soruşturmanın yapılmadığı belirtildi.

