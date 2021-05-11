Rusya'da Bir Okula Düzenlenen Silahlı Saldırıda 9 Kişi Öldü

Rusya’nın Kazan şehrinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Olaya ilişkin ajanslardan çelişkili bilgiler gelmeye devam ediyor. Bazı kaynaklar silahlı saldırının iki genç tarafından düzenlendiğini belirtirken bazıları da saldırının bir kişi tarafından yapıldığını öne sürüyor.

RIA Haber Ajansı, saldırının silahlı bir kişi tarafından yapıldığını bu kişinin yakalandığını bu sırada okul binasında bir de patlamanın duyulduğunu belirtiyor. Saldırının kim tarafından ve ne amaçla yapıldığına dair henüz bir ayrıntı bilinmiyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde okul önüne park etmiş güvenlik güçlerine ait araçlarla sağa sola koşuşturan insanlar görülüyor. Bazı görüntülerde okul binasının camlarının kırıldığı ve dış kısımda bir yıkıntı olduğu göze çarpıyor.

