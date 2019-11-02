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Rusya’da bir pilot, sevgilisini kokpite alarak uçak kullanmayı öğretti

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2019 20:38 | Son Güncelleme

Rusya’da, IrAreo Havayolları'nda görevli bir pilot, uçağın kontrolünü kokpite aldığı kız arkadaşına bıraktı.

Rusya, (DHA)- Rusya’da, IrAreo Havayolları'nda görevli bir pilot, uçağın kontrolünü kokpite aldığı kız arkadaşına bıraktı. Görüntüler, kadının kokpitteki anları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıktı.
Görüntüler, Rusya’nın Sibirya bölgesinde Yakutsk-Batagay uçuşu sırasında kaydedildi. IrAreo Havayolları'nda görevli Kirill isimli pilot, iddiaya göre uçağın kontrolünü kız arkadaşı Anna’ya bıraktı. Görüntülerde pilotun, uçağı nasıl kullanması gerektiğini kız arkadaşına tarif ettiği görüldü. Rus medyası, uçakta 50 kişinin bulunduğunu bildirdi. Görüntülerin medyada yer alması üzerine Anna isimli kadının sosyal medya paylaşımlarını kaldırdığı öğrenildi.
Rus savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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