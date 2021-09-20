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  4. Rusya'da bir üniversitede düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti

Rusya'da bir üniversitede düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti

20.09.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Devlet Üniversitesi'nde bir öğrencinin düzenlediği saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralıların sayısı ise bilinmiyor.

Rusya'da bir üniversitede düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Ural Dağları yakınlarındaki Perm şehrinde bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi.

Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Devlet Üniversitesi'nde bir öğrencinin düzenlediği saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralıların sayısı ise bilinmiyor.

Saldırganın sabah saatlerinde kampüse gelerek ateş ettiği bildirildi.

Öğrenciler ve öğretim üyeleri üniversite binasının içinde kendilerini saldırgandan korumak için siper olurken, bazıları camlardan atlayarak kaçtı.

Rusya polisi saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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