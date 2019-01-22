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Rusya’da bombardıman uçağı iniş sırasında kaza yaptı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 15:45 | Son Güncelleme

Rusya’da bombardıman uçağı iniş sırasında kaza yaptı: 2 ölü

Rusya’nın Murmansk bölgesinde bombardıman uçağının inişi esnasında meydana gelen kazada mürettebattan iki kişi öldü.

Ria haber ajansına göre, Murmansk bölgesinde Olenegorsk havaalanına yerel saat ile 13.40’ta Hava Kuvvetlerine ait Tu-22M3 model bombardıman uçağı sert iniş yaptı.

Uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı belirtilirken, kaza sonucunda mürettebattan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Değişken kanat yapısına sahip Rus yapımı Tu-22M3 model bombardıman uçağı uzun menzilli ve süpersonik özelliğe sahip olmasıyla biliniyor.

Geçen hafta Rusya'nın doğusunda Japon Denizi üzerinde iki Rus Su-34 savaş uçağı havada çarpışarak düşmüştü.

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Rusya uçak

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