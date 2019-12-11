HABER

Rusya'da boya fabrikasında büyük yangın

DÜNYA HABERLERİ  | 11.12.2019 11:55 | Son Güncelleme

Rusya?nın Yekaterinburg şehrindeki boya fabrikasında yangın çıktı.

Rusya, (DHA)- Rusya?nın Yekaterinburg şehrindeki boya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun dumanın, şehrin birçok noktasından görülebildiği belirtildi. Yangına müdahale sürüyor.
Rusya?nın Yekaterinburg şehrindeki boya fabrikasında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken, 70 itfaiye personeli ve 16 itfaiye aracının yangına müdahalesi sürüyor. Fabrikadaki kimyasallar nedeniyle hızla yayılan yangına müdahalenin oldukça zor olduğu bilgisi paylaşıldı.

PARTNER Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili çok konuşulacak iddia! Özel olarak mı seçildi? Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili çok konuşulacak iddia! Özel olarak mı seçildi?
AB: Genişleme süreci daha inandırıcı hale getirilecekAB: Genişleme süreci daha inandırıcı hale getirilecek
ABD'nin Afganistan'daki Ana Askeri Üssü Önünde İntihar SaldırısıABD'nin Afganistan'daki Ana Askeri Üssü Önünde İntihar Saldırısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Ünlü teknik adam kovuldu

Ünlü teknik adam kovuldu

Yasemin Özilhan'dan Mucize Doktor açıklaması!

Yasemin Özilhan'dan Mucize Doktor açıklaması!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hafter’in Kurmay Başkanı: Türk gemilerini batırma emri aldım

Hafter’in Kurmay Başkanı: Türk gemilerini batırma emri aldım

Afganistan'da ABD hava üssü yakınında saldırı: 50 yaralı

ABD hava üssü yakınında saldırı: 50 yaralı

Dünyayı ayağa kaldıran saldırıyla ilgili önemli gelişme!

Dünyayı ayağa kaldıran saldırıyla ilgili önemli gelişme!

Arjantin'in yeni devlet başkanı göreve başladı: Açlığı bitireceğiz

Arjantin'in yeni devlet başkanı göreve başladı: Açlığı bitireceğiz

Pentagon'dan uçuş eğitimlerini askıya alma yasağı

Pentagon'dan uçuş eğitimlerini askıya alma yasağı

Somali’de milletvekillerinin kaldığı otele silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

Somali’de milletvekillerinin kaldığı otele silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.