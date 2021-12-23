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Rusya'da Can Kaybı Sayısı 600 Bini Geçti

23.12.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da, Corona virüsü salgınının başından bu yana hayatını kaybeden kişi sayısı, 600 bini geçti. Ülkede özellikle Delta varyantının etkin hale gelmesinden sonra vaka sayıları ve can kayıplarında ciddi artışlar görüldü

Rusya’da, Corona virüsü salgınının başından bu yana hayatını kaybeden kişi sayısı, 600 bini geçti. Ülkede özellikle Delta varyantının etkin hale gelmesinden sonra vaka sayıları ve can kayıplarında ciddi artışlar görüldü.

Rusya, 600 bin 434 can kaybıyla dünya da COVID-19 nedeniyle en çok can kaybının görüldüğü üçüncü ülke oldu. Listenin başında 813 binden fazla kişiyle ABD, ikinci sıradaysa 618 bin can kaybıyla Brezilya yer alıyor.

Diğer birçok ülkede hızlı bir şekilde yaygın varyant haline gelmesine karşın Omicron henüz Rusya’da çok fazla yayılmış değil. Sağlık bakanlığı yetkilileri geride bıraktığımız hafta Rusya’da sadece 41 Omicron vakası tespit ettiklerini açıkladı.

Rusya bugüne dek ülke genelinde görülen 10 milyon 300 binden fazla vakayla dünya sıralamasında Türkiye’nin hemen önünde beşinci sırada yer alıyor. Türkiye, bugüne dek resmi açıklamalara göre 9 milyon 200 binden fazla vakayla dünya ülkeleri arasında en çok vaka görülen altıncı ülke konumunda bulunuyor.

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