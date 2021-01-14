Rusya’da çarpışan araçlar yol kenarındaki evin bahçesine uçtu: 1 ölü

Rusya’da kavşaktan gelen bir aracın seyir halindeki arazi aracına çarpması sonucu iki araç yol kenarındaki evin bahçesine uçtu. Feci kazada arazi aracının 28 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Rusya’nın Tambov şehrinde Shirokaya ve Podgornaya caddelerinin kesişme noktasında seyir halindeki bir arazi aracına kavşaktan gelen bir otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle arazi aracı, taklalar atarak yol kenarındaki bir evin bahçesine uçarken, diğer araç da yoldan çıkarak aynı evine bahçesine daldı. Yaşanan feci trafik kazasında arazi aracının sürücüsü 28 yaşındaki Mihail Vakhrushev camdan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza ile ilgili Tambov Bölgesi Soruşturma Komitesi açıklama yaparak görüntülerin incelendiğini ve kusurlu bulunan yaralı sürücünün hastanede süren tedavisinin ardından ifadesinin alınarak yargılanacağını belirtti.



