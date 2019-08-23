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Rusya'da "casuslukla" suçlanan ABD vatandaşının tutuklanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 15:09 | Son Güncelleme

Mahkeme, cezaevindeki ABD vatandaşı Paul Whelan'ın tutukluluğunu iki ay daha uzattı

Rusya'da, "casusluk yaptığı" iddiasıyla cezaevine konulan ABD vatandaşı Paul Whelan'ın tutukluluk süresi uzatıldı.

Başkent Moskova'daki Lefortovskiy Mahkemesinde görülen duruşmada, Whelan'ın tutukluluk süresinin 29 Ekim'e kadar uzatılmasına karar verildi.

Whelan, geçen yıl aralıkta Moskova'da casusluk yaptığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisince (FSB) gözaltına alınmış, daha sonra mahkemenin tutuklama kararının ardından cezaevine konulmuştu.

Mahkeme, daha önce de 49 yaşındaki Whelan'ın tutukluluk süresinin 29 Ağustos'a kadar devam etmesine karar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD vatandaşı Paul Whelan casusluk Moskova Rusya

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