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Rusya’da Casuslukla Suçlanan ABD Vatandaşının Tutukluluğu Uzatıldı 

24.05.2019 21:20 | Son Güncelleme

Rusya’da casusluk suçlamasıyla yargılanan eski Amerika Deniz Kuvvetleri piyadesi Paul Whelan’ın tutukluluk süresi üç ay daha uzatıld

Rusya’da Casuslukla Suçlanan ABD Vatandaşının Tutukluluğu Uzatıldı 

Rusya’da casusluk suçlamasıyla yargılanan eski Amerika Deniz Kuvvetleri piyadesi Paul Whelan’ın tutukluluk süresi üç ay daha uzatıldı. Hakkında yapılan suçlamaları reddeden Whelan, Cuma günü çıktığı hakim karşısında, gözaltı esnasında istismara uğradığını öne sürdü.

Eski ABD deniz piyadesi Whelan, 2018 yılının Aralık ayında bir düğüne katılmak için gittiği Rusya’nın başkenti Moskova’da kaldığı otel odasında tutuklanmıştı.

Casuslukla suçlanan Whelan Rus yasalarına göre 20 yıla kadar hapse mahkum edilebilir.

Suçlamaları reddeden Whelan’ın avukatı, müvekkiline gizli bilgiler içeren bir harici bellek verildiğini ve Whelan’ın bu aygıt içindeki bilgilerden haberdar olmadığını söylüyor.

İngiltere, İrlanda ve Kanada vatandaşlığına da sahip olan Amerika’lı Whelan Cuma günü tutukluluğunun üç ay daha uzatılması kararının ardından mahkeme salonunda gazetecilere seslendi. Cezaevinde ‘taciz ve istismarla’ karşılaştığını ileri süren Whelan, “İki haftadır duş almıyorum. Berber de yok; saçımı kendim kesmek zorundayım. Bu savaş esirlerine uygulanan tipik bir tecrit tekniği. Beni zayıf düşürmek istiyorlar ki konuşayım” dedi.

Amerika’nın Rusya Büyükelçiliği’nden Sözcü Andrea Kalan mahkeme kararı nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti ve sanığın yasadışı bir eylemde bulunduğuyla ilgili hiçbir kanıt olmadığını söyledi.

Moskova’daki cezaevlerini ziyaret etme yetkisini sahip hak savunucusu Eva Merkachova’ysa RIA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada Whelan’ın gözaltında tutulduğu Lefortove cezaevindeki yetkililerin kendisini Whelan’la görüştürmediklerini aktardı. Merkachova’nın açıklamasına göre cezaevi yetkilileri Merkachova ve Whelan’ı İngilizce konuştukları için görüştürmedi.

Merkachova bu yetkililerin kendisine ve bir başka hak savunucusuna cezaevi sınırları içinde sadece Rusça konuşabileceklerini ve Lefortovo kuralları uyarınca da tercüman bulma haklarının olmadığını söyledi.

Rusya’da başkanlığa bağlı insan hakları biriminin başkanı Mikhail Fedotov da Rus haber ajanslarına konuya ilişkin açıklamada bulundu. Fedotov Whelan’ın şikayetleri doğrultusunda inceleme yapılacağını belirtti.

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