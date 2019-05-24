Rusya’da Casuslukla Suçlanan ABD Vatandaşının Tutukluluğu Uzatıldı 

Rusya’da casusluk suçlamasıyla yargılanan eski Amerika Deniz Kuvvetleri piyadesi Paul Whelan’ın tutukluluk süresi üç ay daha uzatıldı. Hakkında yapılan suçlamaları reddeden Whelan, Cuma günü çıktığı hakim karşısında, gözaltı esnasında istismara uğradığını öne sürdü.

Eski ABD deniz piyadesi Whelan, 2018 yılının Aralık ayında bir düğüne katılmak için gittiği Rusya’nın başkenti Moskova’da kaldığı otel odasında tutuklanmıştı.

Casuslukla suçlanan Whelan Rus yasalarına göre 20 yıla kadar hapse mahkum edilebilir.

Suçlamaları reddeden Whelan’ın avukatı, müvekkiline gizli bilgiler içeren bir harici bellek verildiğini ve Whelan’ın bu aygıt içindeki bilgilerden haberdar olmadığını söylüyor.

İngiltere, İrlanda ve Kanada vatandaşlığına da sahip olan Amerika’lı Whelan Cuma günü tutukluluğunun üç ay daha uzatılması kararının ardından mahkeme salonunda gazetecilere seslendi. Cezaevinde ‘taciz ve istismarla’ karşılaştığını ileri süren Whelan, “İki haftadır duş almıyorum. Berber de yok; saçımı kendim kesmek zorundayım. Bu savaş esirlerine uygulanan tipik bir tecrit tekniği. Beni zayıf düşürmek istiyorlar ki konuşayım” dedi.