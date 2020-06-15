Rusya'da Casuslukla Suçlanan Amerikalı 16 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da casusluk suçlamasıyla yargılanan eski Amerika Deniz Kuvvetleri mensubu Paul Whelan, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Basına kapalı yapılan duruşmayı Amerikalı diplomatlar, adil ve şeffaf olmayan diye tanımladı.

Amerika, İngiltere, Kanada ve İrlanda pasaportları bulunan Whelan, 28 Aralık 2018 tarihinde Moskova’da kaldığı otel odasında Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Rusya, Whelan’ın gözaltına alındığında ele geçirilen bir flash-disk’te gizli bilgiler tespit edildiğini açıklamıştı. Whelan’da hakkındaki tüm suçlamaları reddetti ve kendisine tuzak kurulduğunu ve kendisine bir Rus tanığı tarafından verilen diskte tatil fotoğraflarının olduğunu düşündüğünü söyledi.

Amerika yönetimi ve Amerikalı diplomatlar, ortada Whelan’a karşı elle tutulur deliller olmadığını, serbest bırakılması gerektiğini ve bu davanın iki ülkenin ilişkileri adına ciddi bir engel olduğunu dile getirdiler.

Savcılık Whelan hakkında yüksek güvenlikli bir hapishanede 18 yıl hapis cezası talep etmişti. Mahkeme sonuç olarak 16 yıl hapis cezasına hükmetti.