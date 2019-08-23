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Rusya’da casuslukla suçlanan Amerikalı, duruşma sırasında fenalaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 13:13 | Son Güncelleme

Rusya’da casusluk yaptığı iddiasıyla cezaevinde tutulan Amerikalı Paul Whelan, tutukluluk süresinin uzatılması için yapılan duruşmada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.Rusya’da casusluk yaptığı iddiasıyla cezaevinde bulunan ABD vatandaşı Paul Whelan, bugün tekrar hâkim karşısına çıktı.

Rusya’da casusluk yaptığı iddiasıyla cezaevinde tutulan Amerikalı Paul Whelan, tutukluluk süresinin uzatılması için yapılan duruşmada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Rusya’da casusluk yaptığı iddiasıyla cezaevinde bulunan ABD vatandaşı Paul Whelan, bugün tekrar hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, Whelan’ın tutukluluk süresinin 28 Ekim’e kadar devam etmesi kararını açıklamadan önce Whelan’ın ifadesi alındı. Whelan duruşma sırasında tutuklu bulunduğu Lefortovo Hapishanesi’ndeki görevlilerden şiddet gördüğünü ileri sürdü. Yaşadığı şiddeti anlatırken fenalaşan Whelan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Whelan’ın avukatı Vladimir Zherebenkov, Eylül ayında soruşturma dosyasının tamamlanacağını umduğunu söyledi.
ABD vatandaşı 19 yaşındaki Paul Whelan, 28 Aralık’ta Moskova’da bir casusluk eylemi yaptığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Rusya’da casusluk suçu işleyenlere 20 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

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