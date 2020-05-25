Rusya’da Casuslukla Suçlanan Amerikalı'nın 18 Yıl Hapsi İsteniyor

Rusya’da casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan, Amerikalı eski deniz piyadesi Paul Whelan hakkında savcılar, yüksek güvenlikli bir cezaevinde 18 yıl hapis cezasına çarptırılması talebinde bulundu.

İngiltere, Kanada ve İrlanda pasaportlarına da sahip ABD vatandaşı Whelan, 2018 yılının Aralık ayında Rusya’da gözaltına alınmıştı. Whelan, mahkemede kendisine tuzak kurulduğunu söylemiş ve suçlamaları kabul etmemişti. 23 Mart’ta başlayan duruşmalar, çok gizli bilgiler içerdiği için kamuya kapalı gerçekleştiriliyordu.

Whelan’ın avukatı Vladimir Zherebenkov, Pazartesi yapılan duruşmanın ardından yaptığı açıklamada mahkemenin kararını 15 Haziran’da vereceğini söyledi.

Amerikalı yetkililer Whelan için yapılan suçlamaların “uydurma” olduğunu savunarak Rusya’dan eski denizciyi serbest bırakmasını istemiş, davanın ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önünde ‘‘önemli bir engel’’ olduğunu belirtmişti.

Bu yıl gözaltında 50 yaşına giren Whelan, katıldığı duruşmalarda gardiyanların kendisine kötü davrandığını ve sağlık hizmeti alamadığını öne sürüyor.