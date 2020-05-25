Rusya’da Casuslukla Suçlanan Amerikalı'nın 18 Yıl Hapsi İsteniyor

Rusya’da casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan, Amerikalı eski deniz piyadesi Paul Whelan hakkında savcılar, yüksek güvenlikli bir cezaevinde 18 yıl hapis cezasına çarptırılması talebinde bulundu.
İngiltere, Kanada ve İrlanda pasaportlarına da sahip ABD vatandaşı Whelan, 2018 yılının Aralık ayında Rusya’da gözaltına alınmıştı. Whelan, mahkemede kendisine tuzak kurulduğunu söylemiş ve suçlamaları kabul etmemişti. 23 Mart’ta başlayan duruşmalar, çok gizli bilgiler içerdiği için kamuya kapalı gerçekleştiriliyordu.
Whelan’ın avukatı Vladimir Zherebenkov, Pazartesi yapılan duruşmanın ardından yaptığı açıklamada mahkemenin kararını 15 Haziran’da vereceğini söyledi.
Amerikalı yetkililer Whelan için yapılan suçlamaların “uydurma” olduğunu savunarak Rusya’dan eski denizciyi serbest bırakmasını istemiş, davanın ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önünde ‘‘önemli bir engel’’ olduğunu belirtmişti.
Bu yıl gözaltında 50 yaşına giren Whelan, katıldığı duruşmalarda gardiyanların kendisine kötü davrandığını ve sağlık hizmeti alamadığını öne sürüyor.
Rus yetkililerse Whelan’ın sağlık sorunu olmadığını, ancak davaya dikkat çekmek için bunu bahane olarak kullandığını öne sürüyor.
Hakkında yapılan suçlamaları reddeden Whelan, geçen Cuma çıktığı hakim karşısında, gözaltı esnasında istismara uğradığını öne sürmüştü.
Cuma günü mahkeme salonunda gazetecilere seslenen Whelan, “İki haftadır duş almıyorum. Berber de yok; saçımı kendim kesmek zorundayım. Bu savaş esirlerine uygulanan tipik bir tecrit tekniği” demişti.
Ancak bu duruşmadan da tutukluluğun 3 ay daha uzatılması kararı çıkmıştı.
Düğün için gittiği Rusya’da tutuklanmıştı
Michigan eyaletindeki bir otomobil parçaları firmasının küresel güvenlik bölümü başkanı olan eski deniz piyadesi Whelan, 2018 yılının Aralık ayında bir düğüne katılmak için gittiği Rusya’nın başkenti Moskova’da kaldığı otel odasında tutuklanmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Whelan’ın, Moskova’daki otel odasında yasadışı faaliyette bulunurken yakalandığını söylemişti.
Suçlamaları reddeden Whelan’ın avukatı ise, müvekkiline gizli bilgiler içeren bir harici bellek verildiğini ve Whelan’ın bu aygıt içindeki bilgilerden haberdar olmadığını söylüyor.
Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesi tartışılırken tutuklandı
Whelan’ın Moskova’da casusluk suçlamasıyla tutuklanması, Rusya’nın ABD’de 2016’daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği tartışmalarının çıktığı dönemde yaşandı.
Rus silah hakları aktivisti Maria Butina da Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyası sırasında ABD’deki muhafazakar siyasi gruplara sızmak için Kremlin adına gizli ajanlık yaptığını itiraf etmesinin ardından 2018 yılının Temmuz ayında ABD’de tutuklanmıştı. ABD’deki tutuklama Whelan’ın Rusya’da gözaltına alınmasından yaklaşık 5 ay önce gerçekleşmişti.
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Butina’nın davasının uydurma olduğunu ve Butina’nın uzun hapis cezası almak istemediği için savcılıkla itiraf anlaşması yaptığını savunuyordu.
ABD Rus casusu sınır dışı etmişti
Maria Butina, 15 aydan uzun süre hapiste kaldıktan sonra yaptığı işbirliği anlaşması çerçevesinde 2019 yılının Ekim ayında serbest bırakılarak Rusya’ya sınır dışı edilmişti.
Washington’daki Amerikan Üniversitesi’nde eğitim almış Rusya vatandaşı Butina, yabancı bir hükümet için bilgi sızdırma ve Rusya lehine nüfuz sağlama amaçlı faaliyette bulunmaktan suçlu bulunmuştu. Butina’nın sızdığı gruplar içinde muhafazakar siyasi gruplar ve Ulusal Silah Derneği’nin de olduğu açıklanmıştı. 30 yaşındaki Butina mahkeme tarafından 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Butina 2016 ABD başkanlık seçimleriyle bağlantılı suçlu bulunan ilk Rusya vatandaşı olmuş, ancak Butina’nın çalışmalarının kapsamı, dönemin Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller’ın raporunun dışında kalmıştı.
Washington Post gazetesine göre Whelan’ın ABD’de tutuklu bulunan ve aralarında Maria Butina’nın da bulunduğu 3 Rus istihbarat çalışanından biriyle takas edilebileceği düşüncesi hakimdi. Ancak gazetenin üst düzey bir Rus yetkilinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre Butina’nın serbest bırakılarak sınır dışı edilmesinin ardından Moskova, ABD’deki bir diğer Rus tutuklu Konstantin Yaroşenko’nun Whelan ile takas edilmesi için baskı uygulayabilir.
Rus Interfax haber ajansına göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da yaptığı bir açıklamada ABD’nin Rus pilot Yaroşenko’yu Rusya’da cezasını çeken bir mahkumla takas etmesi gerektiğini söyledi.
Yaroşenko, Connecticut eyaletindeki Danbury cezaevinde ABD’ye uyuşturucu sokmak için gizli plan yaptığı suçlamasıyla çarptırıldığı 20 yıllık hapis cezasını çekiyor.